Festa delle api al Parco degli Etruschi a Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 28 aprile dalle 16 alle 19 la prima festa delle Api nel “Giardino”dedicato a questo importantissimo insetto nel Parco degli Etruschi a Quinto Basso.

Grandi e piccini, guidati da esperti e apicoltori, avranno l’opportunità di scoprire i segreti di questi animali che da qualche mese abitano nell’apiario realizzato per loro all’interno del Parco. Oltre alle attività didattiche per i bambini, a coronare la festa sarà una merenda speciale a cura di Qualità&Servizi a base di pane, ricotta e yogurt proposti in abbinamento con i mieli del territorio, offerti dagli apicoltori di Arpat.

Ulteriori giornate di visita all’apiario del Giardino delle Api sono in programma per il 7 e 21 maggio e per l’11 giugno a partire dalle ore 16.