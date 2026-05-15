Festa delle api e della biodiversità a Travalle

CALENZANO – Torna sabato 23 maggio la Festa delle api e della biodiversità promosso dal Comune con l’Associazione Turistica di Calenzano. Dalle 15 alle 19 a Travalle, nella piazzetta all’angolo tra via dei Prati e via di Macia, sono in programma laboratori, attività e uno spettacolo teatrale dedicati al mondo delle api, insetti fondamentali per la preservazione della biodiversità. Dalle 15 alle 18 laboratori e attività: “Vola in alto”, laboratorio di costruzione e pittura di aquiloni per tutte le età (dai 3 ai 90 anni), a cura di PM Model; “Piccoli custodi della terra” laboratorio di semina di fiori e piante aromatiche per bambini e famiglie, a cura dell’associazione Sale in Zucca; “I segreti dell’alveare, piccole api artiste all’opera” laboratorio creativo di disegno e pittura per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Arpat (Associazione regionale produttori apistici toscani). Nel pomeriggio ci saranno anche la Casa di vetro delle api, con un’arnia didattica e gli attrezzi dell’apicoltore e un “honey bar”, uno stand del Comune in collaborazione con Arpat per l’assaggio del miele. Dalle 18 alle 19 lo spettacolo teatrale “Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa”, di e con Meri Bracalente, Teatro Rebis, dedicato alla scoperta del regno delle api (consigliato dai 6 anni in su). Saranno presenti punti ristoro. Merenda per i bambini e aperitivo per gli adulti a cura dell’Associazione Distretto Biologico di Calenzano; apegelato e stand Birre artigianali. Ai partecipanti saranno consegnati bustine con semi di piante amiche delle api.