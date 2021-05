Festa delle api in piazza Vittorio Veneto

CALEZANO – Sabato 22 maggio in piazza Vittorio Veneto si terrà la festa delle api e della biodiversità, organizzata dall’Associazione Turistica Calenzano. “Con questa prima festa vogliamo valorizzare i tanti progetti messi in atto dall’Amministrazione sulla biodiversità – ha commentato l’assessore all’ambiente Irene Padovani – Sarà l’occasione per passare una bella giornata all’aria aperta e scoprire […]

“Con questa prima festa vogliamo valorizzare i tanti progetti messi in atto dall’Amministrazione sulla biodiversità – ha commentato l’assessore all’ambiente Irene Padovani – Sarà l’occasione per passare una bella giornata all’aria aperta e scoprire per esempio l’importanza dei licheni nel monitoraggio della qualità dell’aria o della varietà vegetale per la tutela dell’ambiente o ancora il ruolo fondamentale delle api nell’agricoltura e nella catena alimentare”.

Dalle 10 alle 17 saranno allestiti i mercatini: alimentare, arte&ingegno e cibo di strada. Alle 10.30 partirà una passeggiata alla scoperta di un frutteto biodiverso a Travalle, mentre alle 15 sarà la volta del Piedibus, il servizio per accompagnare i bambini a scuola a piedi. Alle 15.30 si terrà il laboratorio per bambini dedicato alle api e la passeggiata alla scoperta dei licheni come bioindicatori. Gli eventi sono a prenotazione obbligatoria presso l’ATC: 055 0502161 – segreteria@atccalenzano.it. Ai partecipanti sarà consegnata una bustina di semi di facelia, pianta amica delle api.