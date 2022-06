Festa delle Repubblica: premiati il colonnello Renato Saitta e Silvano Bartalesi, ex cancelliere della Misericordia di Campi

FIRENZE – Le celebrazioni per il 76° anniversario dalla proclamazione della Repubblica Italiana hanno avuto inizio ieri mattina in piazza dell’Unità d’Italia con la deposizione della corona in onore ai Caduti, alla presenza delle principali autorità cittadine. Con il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, che nel proprio intervento ha rivolto un pensiero particolare ai giovani, […]

FIRENZE – Le celebrazioni per il 76° anniversario dalla proclamazione della Repubblica Italiana hanno avuto inizio ieri mattina in piazza dell’Unità d’Italia con la deposizione della corona in onore ai Caduti, alla presenza delle principali autorità cittadine. Con il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, che nel proprio intervento ha rivolto un pensiero particolare ai giovani, tra le principali vittime degli effetti legati alle restrizioni dettate dalla pandemia: “Lo sforzo collettivo che siamo chiamati a fare – ha affermato il Prefetto – per la ripresa economica e per riconquistare quegli spazi di libertà così improvvisamente ristretti dalla contingenza, prima della necessità di tutelare il bene primario della salute pubblica e oggi di una incertezza economica causata da una guerra assurda e inaccettabile, deve infatti fondarsi sulla coscienza della stretta interdipendenza delle nostre azioni. Come sempre la storia ci insegna che le crisi offrono l’opportunità di ripensare il nostro futuro e quello dei nostri figli in modo nuovo”.

E sono proseguite nel pomeriggio al Cinema La Compagnia dove, in occasione dell’evento “I giovani incontrano la Costituzione”, i ragazzi intervistati hanno espresso le proprie riflessioni in merito alle problematiche connesse alla concreta attuazione di alcuni diritti fondamentali della nostra Carta Costituzionale. A seguire sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. Due in particolare ci riguardano da vicino: quelle del Tenente Colonnello Renato Giuseppe Saitta, comandante della Compagnia Carabinieri di Signa, e di Silvano Bartalesi, storico confratello della Misericordia di Firenze ma soprattutto ex Cancelliere della Misericordia di Campi Bisenzio, che da poco tempo “ha ceduto il passo” a Stefano Salvi. “I miei più sinceri complimenti al Tenente Colonnello dei Carabinieri Renato Saitta – scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – per l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ricevuta durante la cerimonia ufficiale al cinema La Compagnia di Firenze”.

Queste le motivazioni:

Ufficiale Tenente Colonnello Renato Giuseppe Saitta

Già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2008, dal 2019 è Comandante della Compagnia Carabinieri di Signa. Si è distinto, fin dalle prime fasi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per particolare altruismo e spirito di sacrificio, lavorando in sinergia con il Comune, volontariato, parrocchie e altre istituzioni territoriali. Ha garantito alla comunità un clima di sicurezza e protezione riconosciuti sia dai cittadini che dalle istituzioni presenti sul territorio.

Cavaliere Silvano Bartalesi

Volontario per vocazione, chiaro esempio di cittadino ricco delle più belle virtù umane, esemplare per il fortissimo impegno profuso nell’aiutare il prossimo e la comunità, ha dato il suo prezioso contributo e messo a frutto la propria esperienza, ottenendo apprezzamento dalle pubbliche istituzioni e dalle varie Confraternite appartenenti al movimento delle Misericordie. I suoi pregi sono stati premiati, elogiati e tenuti come esempio per le nuove leve che si affacciano al mondo del volontariato.