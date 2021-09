Festa dello sport nel centro di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Arriva domaini 19 settembre #ProsportCity la Festa dello sport nel centro cittadino, iniziativa all’interno de “La Meglio Genìa” promossa dal Comune di Campi Bisenzio. Esibizioni sportive, prove atletiche e prove per i giovani nelle piazze centrali di Campi. In piazza Fra Ristoro ci saranno le esibizioni sportive delle associazioni del territorio, mentre […]

CAMPI BISENZIO – Arriva domaini 19 settembre #ProsportCity la Festa dello sport nel centro cittadino, iniziativa all’interno de “La Meglio Genìa” promossa dal Comune di Campi Bisenzio.

Esibizioni sportive, prove atletiche e prove per i giovani nelle piazze centrali di Campi. In piazza Fra Ristoro ci saranno le esibizioni sportive delle associazioni del territorio, mentre in piazza Dante i bambini e le bambine dai 4 ai 14 anni potranno provare gratuitamente i vari sport. Dal basket al tennis, passando per calcio, ginnastica, atletica, pallavolo e rugby: sono davvero innumerevoli le discipline che i più piccoli potranno provare. E chi si cimenterà in almeno cinque sport riceverà un gadget in regalo.

“Un modo – spiega l’assessore Alessandro Consigli – per incuriosire i ragazzi e permettere loro di scoprire anche sport meno conosciuti ma altrettanto emozionanti. A questo proposito, voglio ringraziare tutte le associazioni sportive che ogni anno partecipano con grande entusiasmo a #ProsportCity e che, con il lavoro che portano avanti quotidianamente, rendono Campi Bisenzio ogni giorno di più una vera e propria città dello sport”.

“La Festa dello Sport – dice il sindaco Emiliano Fossi – è un appuntamento eccezionale, che rinsalda il profondo legame tra il tessuto associativo sportivo campigiano e la nostra comunità. Non si tratta solo di avvicinare i più giovani allo sport, ma di educarli ai suoi valori più profondi: socialità, aggregazione, rispetto delle regole. Un grazie anche da parte mia alle associazioni, agli uffici che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione e ai campigiani di ogni età che amano lo sport e partecipano sempre con enorme entusiasmo a iniziative come questa”.

Per assicurare lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza è stato istituito un divieto di transito e sosta in piazza Dante, piazza Frà Ristoro, piazza Matteotti e via Santo Stefano. Dalle 15 alle 19 in piazza Frà Ristoro sarà presente un camper per le vaccinazioni: l’accesso è libero e senza prenotazione per tutti gli over 12.