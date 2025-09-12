SESTO FIORENTINO – Al circolo Rinascita si tiene la Festa de l’Unità Metropolitana fino a domenica 14 settembre. In programma incontri, dibattiti, cultura e momenti di socialità. Tra i temi in cartellone ci sono oggi alle 18 “Voci di pace in tempi di guerra” e “Clima in crisi: il tempo delle scelte”. Domani incontro su “Ridere è una cosa seria: Sergio Staino e Carlo Monni” e poi la sera il liscio. Domenica “Contro l’odio per la libertà”.
Festa dell’Unità metropolitana al Rinascita
SESTO FIORENTINO – Al circolo Rinascita si tiene la Festa de l’Unità Metropolitana fino a domenica 14 settembre. In programma incontri, dibattiti, cultura e momenti di socialità. Tra i temi in cartellone ci sono oggi alle 18 “Voci di pace in tempi di guerra” e “Clima in crisi: il tempo delle scelte”. Domani incontro su […]