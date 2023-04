Festa di primavera con il mercato dei fiori e variazioni alla viabilità

CALENZANO – Si terrà domenica 16 aprile dalle 9 alle 20 al Nome di Gesù la Festa di primavera con il Mercato dei fiori organizzata dall’ATC Calenzano e dall’Associazione Old River. Fiori e piante saranno allestiti lungo via Cilea, via del Molino e a Villa Martinez. Saranno presenti i florovivaisti, le aziende agricole della filiera corta, gli Artigiani. Nel giardino di Villa Martinez ci sarà anche un punto pranzo dalle 12 e merenda dalle 16, a cura dell’Associazione Old River.

Per garantire la Festa di primavera con la mostra dei fiori sono stati previste dal Comune alcune variazioni alla viabilità in particolare su via del Molino, via Cilea, via Ponchielli, via Ponte alla Marina, via Pergolesi dalle 7.30 alle 20.30. In via del Molino sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Ponte alla Marina e l’incrocio con via Paganini. In via Cilea sarà previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Molino e il civico 37 della stessa strada. In via Ponchielli sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, nel tratto compreso dall’incrocio con via Cilea al civico 13/15 della medesima via Ponchielli. In via Ponte alla Marina sarà istituito il senso unico di marcia in direzione dall’incrocio con via Pergolesi verso via del Molino. E in via Pergolesi sarà istituito il doppio senso di circolazione sul tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Cilea e l’incrocio con via Ponte alla Marina.