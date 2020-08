Feste notturne, fuochi e musica altissima nell’area verde a Quinto Alto. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Feste notturne con fuochi e musica nell’area verde di via di Carmignanello a Quinto Alto. I rave party avvengono almeno una volta la settimana da circa un mese e l’ultimo si è verificato da giovedì a domenica scorsi. La segnalazione arriva da alcuni residenti di Quinto Alto non solo infastiditi dai rumori notturni, ma anche dal pericolo incendio. Un nostro lettore che ha già segnalato questi eventi all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, ci ha inviato alcune foto del “giorno dopo il rave”. “Non è solo una questione di rifiuti e dalla presenza di rifiuti, siringhe e sporcizia – dice il lettore – ma anche di pericolo incendio visto che vengono accesi i fuochi e questi sarebbero vietati in questo periodo e poi perchè non credo che in queste feste sia rispettata la distanza sociale prevista dalle normative di contenimento al Covid”.

Lo spazio si trova a circa 300 metri dall’inizio della strada per Carmignanello. La zona era stata allestita anni fa dall’amministrazione comunale come “area barbecue” per accogliere le famiglie che volevano trascorrere una giornata all’aria aperta. “Ho segnalato tutto al Comune e ho anche avuto la possibilità di parlare con la Polizia municipale – racconta il nostro lettore – ma per adesso non ho ricevuto alcuna risposta e questi eventi continuano ad andare avanti”.