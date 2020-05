SESTO FIORENTINO – Diciassette giovani tra i 17 e i 21 anni sono stati scoperti dalla Polizia, venerdì sera nel Parco di Isola Sud a festeggiare un compleanno senza rispettare le regole di sicurezza come la distanza sociale e senza indossare le mascherine. I giovani sono stati sanzionati per violazione alle norme anti Covid-19. Ad avvisare gli agenti del Commissariato alcuni residenti di Colonnata insospettiti, la sera, dal gran via vai di auto e scooter.