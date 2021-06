Festeggiati i 100 anni di Lidia Salvanti

CALENZANO – Ha compiuto 100 anni, ieri 20 giugno 2021 Lidia Salvanti. A questo importante traguardo è stata dedicata una festa al circolo La Concordia con tanto di palloncini colorati e di torta di compleanno. Alle 17 il sindaco Riccardo Prestini ha portato gli auguri della giunta comunale e le ha regalato una pergamena con l’atto di nascita.

Lidia Salvanti è una donna lucidissima, appassionata di sport e politica, legge ancora il giornale ogni giorno. E’ nata a Sorbetole, sopra Legri e vive da sempre a Calenzano. Ha la licenza elementare ed ha sempre lavorato come operaia, prima in una fabbrica che inscatolava acciughe e poi per 40 anni alla Ginori di Sesto Fiorentino, nel reparto calcomanie. Il marito è morto nel 2010, a 98 anni, dopo 65 anni di matrimonio. E’ la sorella di Arsiero Salvanti, cui è stata dedicata una via in zona Carpugnane, che fu ucciso in un agguato fascista. Per questo Lidia Salvanti ha ritirato circa 10 anni fa il fiorino d’oro.

