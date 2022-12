Festeggiavano a cena i colpi fatti nelle abitazioni: fermati dai Carabinieri in un ristorante a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Sono stati fermati dai Carabinieri in un ristorante a Campi Bisenzio mentre stavano festeggiando i colpi andati a segno nelle abitazioni. È successo il 1 dicembre scorso a conclusione di una intensa attività investigativa del il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Firenze. Che ha proceduto al fermo di quattro albanesi, un 33enne, un 31enne, un 26enne e un 34enne, tutti irregolari sul territorio nazionale, indiziati in concorso di tre furti aggravati perpetrati presso private abitazioni nelle serate dell’11 novembre e 30 novembre scorsi, rispettivamente a Firenze, San Miniato e Palaia, in provincia di Pisa. Le indagini, avviate il 15 novembre scorso dalla denuncia di una delle vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, ritenuti appartenenti, ciascuno con compiti specifici, a un sodalizio criminale con base a Firenze, dedito nelle ore serali a perpetrare furti presso abitazioni periferiche e isolate della provincia, muovendosi a bordo di auto prese a noleggio.

Le indagini portate avanti dai Carabinieri hanno consentito di contestare alla banda anche altri due tentati furti in abitazioni di Palaia (Pisa), dalle quali nulla è stato asportato pur essendo stato danneggiato ogni ambiente domestico. All’esito delle perquisizioni personali, domiciliari e sulle auto eseguite durante la cattura, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno recuperato gran parte della refurtiva, accumulata illecitamente dagli indagati: 3.300 euro contanti in banconote di vario taglio, 6 orologi di lusso (Rolex, Bulova, Chanel), ingente quantità di preziosi in oro di famiglia (collane, catene, bracciali, anelli), 5 smartphone, 15 profumi di lusso. Recuperate anche 67 cartucce calibro 12, asportate da un’abitazione di Palaia, che verosimilmente sarebbero servite alla banda per far saltare le serrature delle porte di ingresso delle case o per difendersi dall’eventuale arrivo di proprietari armati o delle forze di polizia.

Il gruppo, che agiva cambiando frequentemente le proprie auto a noleggio per complicare le indagini, è risultato caratterizzato da elevata efficacia e professionalità: gli esecutori materiali venivano fatti scendere dall’autista in strade isolate, mentre quest’ultimo attendeva alla guida, con il motore acceso, mantenendosi in costante contatto radio tramite portatili con i complici nel frattempo in casa, avvisandoli dell’eventuale arrivo di pattuglie e mantenendosi pronto a recuperare i restanti componenti per velocemente dileguarsi. Per quanto attiene al modus operandi, analizzato dagli investigatori, il gruppo si procurava l’ingresso nelle case distruggendo ogni barriera o ostacolo, procurando gravissimi danni alle abitazioni stesse mediante arnesi atti allo scasso (smerigliatrici, martelli di grosso calibro, cacciavite) tutti recuperati al momento del fermo. Gli indagati, come già detto in precedenza, sono stati sorpresi e fermati dai militari in borghese in un ristorante di Campi Bisenzio mentre festeggiavano a cena il successo dei colpi poco prima messi a segno, con danni patrimoniali di ingente entità per le vittime. E sono stati condotti al carcere di Firenze-Sollicciano. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.