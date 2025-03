Festival del “Bacchino”: trionfa il talento pratese. I giovani rapper Ro Za conquistano il titolo assoluto nella storica manifestazione

PRATO – Si è conclusa con straordinario successo l’edizione 2025 del Festival del Bacchino, che ha visto trionfare i giovanissimi talenti pratesi in tutte le categorie in concorso, confermando la ricchezza artistica del territorio e la vitalità della scena musicale locale. Ad aggiudicarsi il titolo assoluto di vincitori sono stati Alessandro Rosi e Lorenzo Zani, in arte Ro […]

PRATO – Si è conclusa con straordinario successo l’edizione 2025 del Festival del Bacchino, che ha visto trionfare i giovanissimi talenti pratesi in tutte le categorie in concorso, confermando la ricchezza artistica del territorio e la vitalità della scena musicale locale. Ad aggiudicarsi il titolo assoluto di vincitori sono stati Alessandro Rosi e Lorenzo Zani, in arte Ro Za, entrambi classe 2006, che hanno conquistato pubblico e giuria con la loro freschezza, originalità e padronanza del linguaggio rap. I due giovani artisti pratesi hanno dominato la categoria rapper dimostrando come le nuove generazioni abbiano saputo reinterpretare e innovare i linguaggi musicali contemporanei. “Siamo senza parole, ancora non ci crediamo, – hanno detto i vincitori sul palco dell’ex teatro di San Giusto – crescere a Prato ci ha dato l’ispirazione e la forza per raccontare le nostre storie. Questo premio è per tutti i giovani che hanno un sogno”.

Nella categoria band, il primo premio è andato agli Sweet Child, formazione composta interamente da giovanissimi talenti pratesi: Bianca Brescia (17 anni), Elisa Puggelli (17 anni), Leonardo Innocenti (16 anni), Matteo Girelli (15 anni), Lucrezia Giannini (18 anni) ed Ettore Meoni. Nonostante la giovane età, la band ha dimostrato una maturità musicale sorprendente, conquistando il pubblico con un sound energico e ricercato. Per la categoria cantautori, il riconoscimento è andato al duo composto da Emme e Chiara, rispettivamente di 26 e 28 anni, che hanno emozionato la platea con testi profondi e arrangiamenti raffinati. “Quello che abbiamo visto sul palco in queste giornate è la dimostrazione che Prato è una città viva, creativa, capace di esprimere talenti in ogni campo artistico, – ha commentato Massimo Dattoli, uno direttori artistici del festival – tutti i partecipanti, nessuno escluso, hanno dimostrato una qualità e una preparazione che raramente si riscontrano in contesti non professionali”.

Un ringraziamento particolare va al pubblico che ha gremito l’ex teatro per tutte le serate del festival e che, con le sue votazioni, ha contribuito in modo determinante alle scelte della giuria tecnica. La formula che ha combinato il giudizio degli esperti con quello degli spettatori si è rivelata vincente, creando un’atmosfera di grande partecipazione. Fondamentale è stato il contributo dei tre direttori artistici che hanno gestito con professionalità l’imponente lavoro di selezione tra le centinaia di candidature pervenute nelle ultime settimane: Massimo Dattoli di School Rock, che ha curato la direzione artistica della categoria band con competenza e passione; Alessandro Bernardi di Ottava Nota, che ha selezionato i talenti per la categoria cantautori con sensibilità e rigore; e Marco Lena, in arte Blebla, che ha portato la sua esperienza nel panorama urban per la direzione della categoria rapper. Il loro impegno ha garantito l’altissimo livello qualitativo delle esibizioni, confermando come la professionalità nella selezione sia un elemento chiave per il successo dell’evento.

Ma il Festival del Bacchino 2025 non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli sponsor, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio, e il patrocinio del Comune di Prato, che ha confermato l’importanza culturale della manifestazione per il territorio. “Chiudiamo questa edizione con la certezza di aver riportato alla luce un evento che appartiene all’identità culturale pratese, – ha aggiunto Edoardo Comparini di Accademia di San Giusto APS – il successo di pubblico e la qualità delle esibizioni ci spingono già a pensare alla prossima edizione, con l’obiettivo di crescere ancora e valorizzare sempre più i talenti del nostro territorio”. La prossima edizione del festival è già in fase di progettazione, con l’ambizione di espandere ulteriormente la manifestazione, includendo nuovi generi musicali e aumentando il numero delle giornate dedicate alle diverse categorie artistiche.