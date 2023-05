“Festival delle colline”: il 12 luglio a Prato Daniel Norgren. E’ sua la “firma” alla colonna sonora de “Le otto montagne”

PRATO – “Le otto montagne”, la pellicola che si è aggiudicata il David di Donatello 2023 come migliore film, grazie anche alle sue struggenti musiche, “arriva” anche a Prato. Al “Festival delle colline” si esibirà infatti Daniel Norgren, che ha firmato la colonna sonora del film. Il compositore e cantautore svedese sarà in concerto mercoledì 12 luglio al Chiostro San Domenico a Prato: nella sua musica, Norgren intreccia magistralmente blues, folk e rock. L’artista svedese ha pubblicato diversi album tra cui “Outskirt”, “Horrifying Death Eating Blood Spider”, “Wooh Dang” e “Alabursy”, da cui è tratto “As Long As We Last”, brano portante della colonna sonora del film “Le otto montagne”. In programma dal 2 al 24 luglio in luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle colline pratesi, il Festival vedrà ospiti, oltre a Daniel Norgren, la poesia folk-rock di Michael Mcdermott, il violino dylaniano di Scarlet Rivera, le ballate fumose di Michelle Gurevich, E poi Meg, Extraliscio, Frida Bollani Magoni e Jacopo Fagioli in una rassegna organizzata dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione Toscana e la direzione artistica di Gianni Bianchi.