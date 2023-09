Festival di musica tecno: la Polizia sequestra oltre 300 dosi di stupefacenti. Ci sono anche tre arresti e tre denunce

SESTO FIORENTINO – Sono state decine di migliaia i giovani provenienti da tutte le parti di Italia e dall’estero che tra sabato e domenica hanno seguito dal vivo in via Lucchese, a Sesto Fiorentino, uno dei più importanti festival di musica tecno organizzati nel nostro Paese. La Questura fiorentina ha predisposto tutti i servizi di […]

SESTO FIORENTINO – Sono state decine di migliaia i giovani provenienti da tutte le parti di Italia e dall’estero che tra sabato e domenica hanno seguito dal vivo in via Lucchese, a Sesto Fiorentino, uno dei più importanti festival di musica tecno organizzati nel nostro Paese. La Questura fiorentina ha predisposto tutti i servizi di sicurezza, garantendo il regolare svolgimento dell’evento. E, data la sua rilevanza, è stata effettuata un’attenta pianificazione preventiva nel corso di appositi tavoli tecnici interforze in via Zara. Sotto il mero profilo della sicurezza, l’unico episodio meritevole di attenzione si è concluso con l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, eseguito intorno alle 19 di domenica, da alcuni poliziotti all’esterno, ovvero in prossimità del luogo del festival.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni di un cittadino straniero che, probabilmente complice l’abuso di sostanze alcoliche, stava infastidendo le persone in coda all’ingresso. Durante le fasi di identificazione quest’ultimo avrebbe infatti procurato alcune contusioni a un sovrintendete della Polizia, procurandogli lesioni giudicate poi guaribili in ospedale con 4 giorni di prognosi. L’uomo è stato inoltre trovato con addosso un coltello da cucina e un paio di cesoie appuntite per il possesso ingiustificato delle quali è stato denunciato, così come per la ricettazione di due computer portatili che, secondo i primi accertamenti, risulterebbero essere stati portati via da un’azienda sanitaria romagnola.

Ma a dare una svolta significativa al bilancio della serata è stata l’attività delle forze di polizia finalizzata a mantenere alta la legalità nonché alla tutela della salute del pubblico del festival musicale, composto per lo più da giovani. Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno sequestrato infatti oltre 300 dosi di diverse sostanze stupefacenti: dalla cocaina, all’eroina e all’hashish fino alle anfetamine e altre pericolosissime droghe sintetiche. Tirando le somme, ieri sera in poche ore, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, agenti e militari hanno arrestato tre uomini di età compresa tra i 20 e 30 anni. Altre tre persone sono state invece denunciate per il medesimo reato. Nello specifico gli agenti dei Commissariati di di San Giovanni e di Sesto Fiorentino hanno arrestato un 30enne marocchino, sorpreso con 63 dosi di anfetamina e 30 di cocaina. Finito in manette anche un cittadino albanese di 27 anni fermato dai Carabinieri della Compagnia di Signa con 63 dosi di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina.

Sempre gli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino hanno inoltre arrestato un ventenne arrivato dalla provincia di Roma e trovato con al seguito 8 dosi di hashish, 27 di cocaina, 20 di eroina e 46 di altre sostanze. Il giovane, individuato nell’area bagni, avrebbe anche tentato la fuga liberandosi dello scomodo carico, successivamente recuperato dalla polizia. Denunciati infine per lo stesso reato, in considerazione di alcuni fattori tra i quali naturalmente il quantitativo posseduto, una donna e un uomo arrivati nel capoluogo toscano da regioni confinanti, rispettivamente di 34 e 32 anni, nonché un 29enne originario di Santo Domingo, tutti e tre sorpresi con al seguito alcune dosi di cocaina, Mdma e hashish.