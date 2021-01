Fi-Pi-Li a pagamento, Confartigianato: “Inammissibile, sarebbe una nuova tassa a carico degli autotrasportatori”

CAMPI BISENZIO – “La Regione e il suo presidente Eugenio Giani facciano chiarezza in merito alle intenzioni sul futuro della Fi-Pi-Li. Apprendiamo infatti dalla stampa la volontà di costituire una nuova società che gestisca la superstrada prevedendo un pedaggio per sostenere al contempo la messa in sicurezza e i lavori per la realizzazione della terza […]

CAMPI BISENZIO – “La Regione e il suo presidente Eugenio Giani facciano chiarezza in merito alle intenzioni sul futuro della Fi-Pi-Li. Apprendiamo infatti dalla stampa la volontà di costituire una nuova società che gestisca la superstrada prevedendo un pedaggio per sostenere al contempo la messa in sicurezza e i lavori per la realizzazione della terza corsia. Come Confartigianato Trasporti ci troviamo ancora una volta a commentare un’ipotesi che puntualmente viene riproposta al costituirsi di una nuova giunta regionale. E come ogni volta ribadiamo la nostra contrarietà rispetto a quella che sarebbe chiaramente una tassa che ricadrebbe sugli autotrasportatori impossibilitati a utilizzare una viabilità alternativa che collega Firenze a Pisa e Livorno per automezzi che superano le 7,5 tonnellate di peso”. E’ quanto dichiarato da Roberto Tegas, vicepresidente nazionale Confartigianato Trasporti e presidente di Confartigianato Firenze e Toscana Trasporti.

“Inoltre ci teniamo a ricordare che non è ammissibile introdurre qualsiasi ipotesi di pedaggio prima di un adeguamento strutturale e senza vedere un progetto esecutivo. E’ in questo modo che si intende finanziare la S.p.A.? Per questo motivo chiediamo urgentemente un incontro alla Regione, al presidente Giani e all’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli per capire senza mezzi termini come intendono procedere”, conclude Tegas.