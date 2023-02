Fi-Pi-Li, Azione Ncc: “Anche per Aci è pericolosa. Cantieri, code, incidenti: intervenire subito”

FIRENZE – “La Firenze-Pisa-Livorno è la strada più pericolosa del tratto Empolese-Valdelsa secondo il report dell’Aci. In particolare in quel tratto le auto sono aumentate del 34% rispetto al pre-Covid, così come si è verificato un aumento del 7% dei mezzi pesanti. Come Ncc ogni giorno vediamo le difficoltà di questa strada: cantieri continui, corsie strette, lunghe code. Difficile lavorare […]

FIRENZE – “La Firenze-Pisa-Livorno è la strada più pericolosa del tratto Empolese-Valdelsa secondo il report dell’Aci. In particolare in quel tratto le auto sono aumentate del 34% rispetto al pre-Covid, così come si è verificato un aumento del 7% dei mezzi pesanti. Come Ncc ogni giorno vediamo le difficoltà di questa strada: cantieri continui, corsie strette, lunghe code. Difficile lavorare in queste condizioni”: a dirlo è il portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo commentando il report Aci sulla Fi-Pi-Li.

“Serve un urgente adeguamento della strada, è un’esigenza non più rinviabile,– ha aggiunto – la politica, anziché fare spot elettorali, dovrebbe studiare bene i dati dell’Aci e rendersi conto che sono tantissime le auto che passano in questa strada. Sia sul tratto dell’Empolese-Valdelsa che sulla Fi-Pi-Li in generale. Ci sono troppi incidenti e questo è davvero preoccupante”. “In questo periodo si parla di pedaggi, dei blocchi ai Tir ma si continua a non far niente sul fronte della sicurezza – ha concluso Ruo -. Interveniamo, il fatto che la Fi-Pi-Li nel tratto Empolese-Valdelsa sia la strada più pericolosa secondo l’Aci non è certo una medaglia al merito, la politica faccia qualcosa”.