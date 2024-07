Fi-Pi-Li, Azione Ncc: “Ancora code e disagi, perché si fanno lavori importanti d’estate?” 

FIRENZE – “La scelta di aprire l’ennesimo cantiere in piena estate è l’ultima beffa per chi tutti i giorni utilizza la Fi-Pi-Li. Noi che in questa strada ci lavoriamo ogni giorno sappiamo bene che l’estate è il periodo peggiore, perché la Fi-Pi-Li viene percorsa da moltissimi toscani e turisti che vanno al mare”. A dirlo è Azione […]

FIRENZE – “La scelta di aprire l’ennesimo cantiere in piena estate è l’ultima beffa per chi tutti i giorni utilizza la Fi-Pi-Li. Noi che in questa strada ci lavoriamo ogni giorno sappiamo bene che l’estate è il periodo peggiore, perché la Fi-Pi-Li viene percorsa da moltissimi toscani e turisti che vanno al mare”. A dirlo è Azione Ncc, l’associazione di noleggi per conducente, commentando i disagi dovuti all’apertura dei cantieri in Fi-Pi-Li tra il Ponte all’Indiano e Scandicci. “Non siamo contrari ai lavori – dicono da Azione Ncc – ma restiamo perplessi dalla programmazione e dalla durata dei cantieri, che spesso hanno tempi lunghi, non sostenibili per cittadini e imprese. Giani promette che sarà più scorrevole e sicura, ma sono promesse che sentiamo da decenni”. “L’obiettivo deve essere quello di rendere la Fi-Pi-Li una strada sicura e modernizzata – concludono da Azione Ncc – e la nascita di Toscana Strade, una società regionale che gestirà la Fi-Pi-li, sarà utile solo se davvero ci sarà la volontà di intervenire su questa strada per risolvere i problemi”.