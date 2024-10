Fi-Pi-Li, Azione Ncc: “E’ un tratturo, servono interventi urgenti”

FIRENZE – “Due incidenti in meno di 24 ore sulla Fi-Pi-Li fanno scalpore per chi non passa dalla superstrada tutte le settimane. Noi che ci passiamo spesso per lavoro non siamo sorpresi: la Fi-Pi-Li è un tratturo, non una strada”. A dirlo è Azione Ncc, l’associazione dei noleggi con conducente, dopo gli incidenti avvenuti sulla superstrada. […]

FIRENZE – “Due incidenti in meno di 24 ore sulla Fi-Pi-Li fanno scalpore per chi non passa dalla superstrada tutte le settimane. Noi che ci passiamo spesso per lavoro non siamo sorpresi: la Fi-Pi-Li è un tratturo, non una strada”. A dirlo è Azione Ncc, l’associazione dei noleggi con conducente, dopo gli incidenti avvenuti sulla superstrada. “Questa mattina, un nuovo incidente ha bloccato il traffico tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, causando sei chilometri di coda e disagi anche in direzione Pisa. È necessario intervenire al più presto – dicono da Azione Ncc – con opere di messa in sicurezza. Inutile annunciare progetti più o meno faraonici: si cominci a fare gli interventi base per renderla almeno più sicura di come è ora”.