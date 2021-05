Fi-Pi-Li, Carpini (Territori Beni Comuni): “Stop alla politica degli annunci della Regione”

FIRENZE – “Non è la gestione demandata alla Città metropolitana a non funzionare, ma il sistema generale degli appalti pubblici”. Lo slittamento dei tempi per la riapertura delle corsie in direzione Firenze della Fi-Pi-Li è per il capogruppo di Territori Beni Comuni, Enrico Carpini, “un fatto grave per tutta la Toscana. I disagi per i […]

FIRENZE – “Non è la gestione demandata alla Città metropolitana a non funzionare, ma il sistema generale degli appalti pubblici”. Lo slittamento dei tempi per la riapertura delle corsie in direzione Firenze della Fi-Pi-Li è per il capogruppo di Territori Beni Comuni, Enrico Carpini, “un fatto grave per tutta la Toscana. I disagi per i cittadini sono destinati a durare ben oltre l’estate”. La conferma “è pervenuta durante la commissione consiliare della Città metropolitana, nella quale è stata illustrata la variazione di bilancio per l’acquisizione del finanziamento regionale dedicato di 4.184.455 euro. La necessità di bandire una gara d’appalto specifica, imposta dalla Regione, farà slittare l’inizio dei lavori ed esporrà la procedura agli imprevisti del caso, come insegna l’esperienza della Variante di Grassina”. “La politica degli annunci del presidente della Regione Giani – conclude Carpini – si dimostra ancora una volta soltanto una cortina fumogena per nascondere i problemi: non è la gestione demandata alla Città metropolitana a non funzionare, ma il sistema generale degli appalti pubblici”.