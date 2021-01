Fi-Pi-Li chiusa fra Lastra a Signa e Ginestra in entrambe le direzioni “per verifiche tecniche”

LASTRA A SIGNA – Mattinata complicata per la viabilità in entrata e uscita da Lastra a Signa. Come ha comunicato infatti il Comune di Lastra a Signa sulla propria pagina Facebook, la strada di comunicazione Fi-Pi-Li è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina per verifiche tecniche. Riapertura […]

LASTRA A SIGNA – Mattinata complicata per la viabilità in entrata e uscita da Lastra a Signa. Come ha comunicato infatti il Comune di Lastra a Signa sulla propria pagina Facebook, la strada di comunicazione Fi-Pi-Li è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina per verifiche tecniche. Riapertura prevista nel giro di poco tempo. La strada statale 67 invece è bloccata in entrambe le direzioni nella zona fra La Lisca e Brucianesi per la caduta di un albero. Atteso l’intervento dei Vigili del fuoco per ripristinare la situazione. Tutto questo ha provocato inevitabilmente delle ripercussioni sul traffico “interno”, come dimostrano anche le fotografie che pubblichiamo qui in basso appena scattate a Porto di Mezzo.