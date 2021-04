Fi-Pi-Li, deviazione di traffico per lavori urgenti

LASTRA A SIGNA – Per l’esecuzione di lavori urgenti per la messa in sicurezza della frana al km 10+000 in direzione Firenze, l’Ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha disposto, fino alle 8 del prossimo 30 giugno la deviazione di traffico sulla carreggiata a due corsie dal km 9+650 al km 11+540 con l’utilizzo dei […]

LASTRA A SIGNA – Per l’esecuzione di lavori urgenti per la messa in sicurezza della frana al km 10+000 in direzione Firenze, l’Ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha disposto, fino alle 8 del prossimo 30 giugno la deviazione di traffico sulla carreggiata a due corsie dal km 9+650 al km 11+540 con l’utilizzo dei seguenti punti di scambio: scambio di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 11+540 sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Mare; rientro di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 9+650; chiusura della corsia di sorpasso in direzione Mare dal km 9+500 al km 11+600 con il conseguente

spostamento dell’utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare; chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze dal km 11+800 al km 11+540 con il conseguente spostamento dell’utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze.