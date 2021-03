Fi-Pi-Li dopo la frana a Lastra a Signa, Angela Bagni: “I lavori procedono senza indugio”

LASTRA A SIGNA – “I lavori sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, interessata di recente da una frana, procedono senza indugio”. A dirlo è Angela Bagni, consigliera della Città metropolitana delegata alla viabilità nelle Signe e sindaco di Lastra a Signa, a seguito di una verifica con la Direzione viabilità della stessa Città metropolitana. “Nei prossimi due mesi – aggiunge Angela Bagni – sarà realizzata la paratia intermedia su cui sarà montato il futuro guard rail. Al termine di questa fase si dovrebbe poter utilizzare la corsia di sorpasso in direzione Firenze in modo da portare a 3 su 4 le corsie aperte nel tratto in questione. Contemporaneamente si comincerà a intervenire sul nuovo muro di sostegno all’altezza di via dei Carcheri, con la possibilità di aprire definitivamente il by pass. Non è escluso che modifiche al cronoprogramma potranno verificarsi nel caso di mutamenti nel “comportamento” della frana durante l’esecuzione dei lavori”.

Sull’argomento è intervenuto anche Enrico Carpini (Territori beni comuni): “Pur non avendo ancora ricevuto la documentazione completa sulla relazione interna all’ente, che ha fatto emergere la situazione di difficoltà per la manutenzione stradale, la commissione controllo della Città metropolitana ha avuto modo nella giornata di ieri di approfondire con la dirigenza la situazione generale del settore viabilità e alcune importanti situazioni puntuali. Per la Fi-Pi-Li attualmente con la carreggiata dimezzata per i lavori connessi alla frana nel Comune di Lastra a Signa, la prospettiva è quella di un’estate senza il ripristino di una piena percorrenza in direzione Firenze. Inoltre l’affidamento dell’attuale gestione in global service a Avr scade a fine settembre e il necessario, nuovo affidamento si concilia male con l’annuncio del presidente Giani di una Spa che veda la luce entro fine anno”. Per Carpini “manca una visione strategica a livello regionale così come a livello metropolitano e i cittadini ne pagano le conseguenze. Il Pd non può continuare ad ignorare la cosa”.