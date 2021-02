Fi-Pi-Li, il punto sui lavori: altri due mesi per i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza

LASTRA A SIGNA – La Città metropolitana di Firenze fa il punto della situazione sui lavori lungo la Firenze-Pisa-Livorno. E fa capire, in una nota, che ci vorranno almeno altri due mesi per gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze, nel tratto interessato al cedimento del muro di contenimento […]

LASTRA A SIGNA – La Città metropolitana di Firenze fa il punto della situazione sui lavori lungo la Firenze-Pisa-Livorno. E fa capire, in una nota, che ci vorranno almeno altri due mesi per gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze, nel tratto interessato al cedimento del muro di contenimento su via di Carcheri. “I lavori – si legge nel comunicato – procedono con continuità e incontrano problemi legati alle tubature presenti nel terreno che richiedono, di volta in volta, individuazione del servizio erogato e l’apertura di canali alternativi. La Città metropolitana sta predisponendo le condizioni per l’utilizzo generale del bypass che, per i lavori in esecuzione, saranno garantite non prima di un mese”.