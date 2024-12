Fi-Pi-Li, la proposta choc di Azione Ncc: “Chiuderla per qualche mese e rifarla da capo”

FIRENZE – “La superstrada Firenze-Pisa-Livorno è ormai un incubo quotidiano per chi la percorre. I gravi problemi strutturali la rendono inadeguata e pericolosa. L’ennesimo incidente di ieri, avvenuto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, conferma l’urgenza di interventi radicali. Per questo, proponiamo una soluzione drastica ma necessaria: chiudere la superstrada per qualche mese e rifarla […]

FIRENZE – “La superstrada Firenze-Pisa-Livorno è ormai un incubo quotidiano per chi la percorre. I gravi problemi strutturali la rendono inadeguata e pericolosa. L’ennesimo incidente di ieri, avvenuto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, conferma l’urgenza di interventi radicali. Per questo, proponiamo una soluzione drastica ma necessaria: chiudere la superstrada per qualche mese e rifarla completamente”. A lanciare la proposta è Azione Ncc, associazione di rappresentanza dei noleggi con conducente, che da tempo denuncia le condizioni critiche di questa infrastruttura strategica per la Toscana. “Non possiamo più accettare che la Fi-Pi-Li continui a essere una “via crucis” quotidiana per chi viaggia. La sicurezza deve essere una priorità assoluta – dicono da Azione Ncc -. Riteniamo che un disagio concentrato in pochi mesi per un intervento strutturale sia un prezzo accettabile, soprattutto se confrontato con i continui rischi e disagi che subiamo ogni giorno. È tempo di agire con decisione”.