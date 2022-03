Fi-Pi-Li, lavori a Stagno. Chiusure e deviazioni da fine marzo a fine aprile

LASTRA A SIGNA – L’Ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha adottato una serie di provvedimenti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per lavori di cosiddetto “risanamento corticale in intradosso” e di regimazione delle acque della piattaforma autostradale del viadotto Stagno, sono previste la chiusura delle corsie di marcia e di sorpasso da effettuare […]

LASTRA A SIGNA – L’Ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha adottato una serie di provvedimenti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per lavori di cosiddetto “risanamento corticale in intradosso” e di regimazione delle acque della piattaforma autostradale del viadotto Stagno, sono previste la chiusura delle corsie di marcia e di sorpasso da effettuare in successione e alternativamente in entrambe i sensi di marcia nei pressi del km 76+400 del ramo di Livorno e più precisamente nel tratto in corrispondenza delle campate numero 22 e numero 23 del viadotto Stagno; la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Livorno al km 76+420 in direzione Firenze. I lavori saranno eseguiti nei giorni settimanali dal lunedì al sabato dal 25 marzo al 13 aprile con orario 8-17.

Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza nel lotto II b sono disposte: dalle 6 del 24 marzo alle 6 del 29 aprile la chiusura della corsia di sorpasso dal km 18+100 al km 20+300 in direzione mare con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione mare; dalle 6 del 29 marzo alle 6 del 29 aprile, la chiusura della corsia di sorpasso dal km 20+400 al km 19+000 in direzione Firenze con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze. Revocati, pertanto, i provvedimenti dal km 19+070 al km 20+280 effetto della modifica alle chilometriche per l’istallazione del cantiere.