Fi-Pi-Li, modifiche alla viabilità in orario notturno fra il 3 e il 9 agosto. Anche nel Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, l’Ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito diversi interventi con relative modifiche alla circolazione in orario prevalentemente notturno, con predisposizione di opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo per gli utenti, come di seguito illustrato. Svincolo di Scandicci-Autostrada A1 in direzione Firenze: […]

LASTRA A SIGNA – Sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, l’Ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito diversi interventi con relative modifiche alla circolazione in orario prevalentemente notturno, con predisposizione di opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo per gli utenti, come di seguito illustrato. Svincolo di Scandicci-Autostrada A1 in direzione Firenze: è prevista la chiusura della rampa d’uscita per un intervento di ripristino di giunto di dilatazione longitudinale, dalle 21 del 3 agosto alle 6 del 4 agosto. Svincoli tra Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze: per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano al km 24+300 è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze, oltre al divieto di transito ai veicoli con massa superiore ai 3,5 tonnellate, dalle 21 del 2 agosto alle 6 del 3 agosto. Inoltre, è stata predisposto il divieto di transito tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze ai veicoli con massa superiore ai 3,5 tonnellate dalle 6 del 3 agosto alle 24 del 4 agosto 2024.

Svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare dalle 22 del 5 agosto alle 6 del 6 agosto. Svincoli di San Miniato e Santa Croce in direzione Mare: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di San Miniato e Santa Croce in direzione Mare dalle 22 del 6 agosto alle 6 del 7 agosto 2024. Svincoli di Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze dalle 22 del 7 agosto alle 6 dell’8 agosto. Svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze dalle 22 del 8 agosto alle 6 del 9 agosto.