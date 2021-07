Fi-Pi-Li, mozione di Territori beni comuni: “Servono interventi urgenti, altrimenti “la palla passi” al Ministero delle infrastrutture”

FIRENZE – “Se la Regione non è in grado di gestire quella che per volumi di traffico è un’autostrada, chiederemo che se ne occupi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”: a dirlo è Enrico Carpini, consigliere metropolitano della lista Territori beni comuni, che sulla Fi-Pi-Li, arteria sempre più al centro del dibattito, politico e […]

FIRENZE – “Se la Regione non è in grado di gestire quella che per volumi di traffico è un’autostrada, chiederemo che se ne occupi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”: a dirlo è Enrico Carpini, consigliere metropolitano della lista Territori beni comuni, che sulla Fi-Pi-Li, arteria sempre più al centro del dibattito, politico e non, ha presentato una mozione. “La situazione della Fi-Pi-Li – ha aggiunto – sta rapidamente confermando le nostre pessime previsioni dei mesi scorsi: la Regione brancola nel buio e la Città Metropolitana, come ente responsabile della manutenzione, deve intervenire. Per questo abbiamo presentato una mozione da discutere nel consiglio metropolitano della settimana prossima”.

In un momento così delicato “la commissione controllo, già convocata per analizzare gli sviluppi sui lavori, è stata fatta annullare; l’esatto contrario di quello che andava fatto. L’ipotesi di procedere con interventi in somma urgenza era sempre stata scartata, così come l’affidamento ad Avr, se ci sono nuovi elementi abbiamo chiesto che siano messi subito a disposizione dell’organismo di controllo”.

La frana di Lastra a Signa “è tuttavia solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, le cifre investite nelle manutenzioni parlano chiaro: la Fi-Pi.li è il classico esempio di come finiscono le nozze organizzate coi fichi secchi. Se la Regione non è in grado di gestire quella che per i volumi di traffico è di fatto un’autostrada, chiederemo che si coinvolga al più presto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”.