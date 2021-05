Fi-Pi-Li, Petrucci (FdI): “La Regione deve dare tempi certi per i lavori”

FIRENZE – “La Fi-Pi-Li è diventata una sorta di girone infernale con automobilisti, pendolari, lavoratori costretti a continue code quotidiane, ma costituisce anche un freno alla competitività dell’economia regionale visto che dovrebbe collegare Firenze con la costa. La definiscono superstrada ma è un pericoloso percorso ad ostacoli. Necessiterebbe una manutenzione strutturale mentre, invece, da anni si procede con toppe e rifacimenti di tratti che non risolvono i problemi. E l’estate è alle porte con la previsione di code snervanti a cui saranno sottoposti coloro che vorrebbero andare sulle spiagge in cerca di relax. Quindi, esodi da bollino nero e spostamenti lavorativi complicatissimi”: a dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che presenterà un’interrogazione alla Regione per chiedere tempi certi per i cantieri per la frana nel comune di Lastra a Signa. “Non si può continuare con tempi incerti, in ostaggio di cantieri e burocrazia. L’assessore Baccelli e il presidente Giani, dopo le promesse elettorali, devono dare garanzie a tutti i fruitori di questa strada. Fino a ora abbiamo assistito ad una fabbrica di sprechi ed errori, mentre la terza corsia è diventata la novella dello stento così come le corsie d’emergenza – conclude Petrucci – Giani a dicembre aveva annunciato di voler creare una Spa per gestire la disastrata Fi-Pi-Li con tanto di milioni stanziati ma, ad oggi, assistiamo a un film già visto: lo slalom tra cantieri infiniti”.