Fi-Pi-Li stanotte chiusa fra Ginestra e Lastra a Signa. Il sindaco Bagni: “Impossibile proseguire così”

LASTRA A SIGNA – “Impossibile andare avanti così”: questo, in estrema sintesi, il pensiero del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, in “materia” di Fi-Pi-Li. Che questa notte sarà chiusa nel tratto appunto fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. “Stiamo predisponendo un’ordinanza, che potrebbe entrare in vigore già dalle prossime settimane, – ha detto il sindaco – per vietare il passaggio dei mezzi pesanti ovvero gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate dal nostro territorio (lasciando la possibilità di accesso solo per operazioni di carico e scarico presso aziende locali). Mi rendo conto che è un provvedimento importante ma Lastra a Signa non può più reggere questa situazione. Ogni volta infatti che c’è una chiusura della Fi-Pi-Li o per lavori o per un incidente tutto il traffico si riversa nella nostra viabilità comunale. Il culmine è stato raggiunto lo scorso 23 gennaio quando, a causa della caduta di un albero sulla SS 67 e la chiusura per lavori della Fi-Pi-Li, avevamo tutta la città paralizzata dal traffico”.

Le parole del sindaco arrivano dopo notizia della chiusura dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, mercoledì 10 febbraio, della superstrada in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale. “In questo particolare momento dove sul nostro territorio abbiamo la chiusura di via di Carcheri e il senso unico alternato sulla SS 67 la situazione è peggiorata – ha proseguito il sindaco -e ogni volta che c’è una problematica i mezzi pesanti utilizzano le strade comunali per superare il disagio arrivando a passare anche molto vicini alle abitazioni, visto che sulla viabilità comunale persistono anche tre strettoie naturali che sono regolate in modo permanente a senso unico alternato con semafori. Inoltre ricordiamo che sulla Sp 72, a causa di un restringimento al chilometro 7+500, c’è il divieto di passaggio per mezzi di lunghezza superiore ai 10 metri. Per tale problematica abbiamo già inviato un progetto agli uffici della Città Metropolitana per migliorare la segnaletica e rendere più chiaro questo divieto proprio ai mezzi pesanti”.

“Sono in contatto anche con la Prefettura di Firenze – ha concluso il sindaco – perché qui siamo davanti a un problema di ordine pubblico che non è più possibile ignorare. Io devo salvaguardare il mio territorio e i miei cittadini e per questo se, come ho già chiesto, non verranno predisposti divieti per obbligare i mezzi pesanti a utilizzare la A11 come arteria di percorrenza e spostamento dalla costa verso l’interno sarò costretta ad emanare questa ordinanza. Non è più il momento di aspettare”. Intanto questa sera saranno in servizio due pattuglie della Polizia Municipale dalle 20.30 alle 2 e un’altra entrerà in servizio dalle 5 di domattina proprio per monitorare la situazione della viabilità ed evitare ulteriori disagi dovuti alla chiusura della Fi-Pi-Li.