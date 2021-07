Fi-Pi-Li, Stella (FI): “Spesi 43 milioni di euro di soldi pubblici in 3 anni, ma code e disagi proseguono”

FIRENZE – “Gli enti locali hanno speso a vario titolo 43.598.000 di euro di soldi pubblici per i lavori sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, solo negli ultimi tre anni. Questo non ha cambiato lo stato delle cose, dal maggio 2019 i lavori lungo l’arteria stradale proseguono e così le code e i disagi per residenti, pendolari e […]

FIRENZE – “Gli enti locali hanno speso a vario titolo 43.598.000 di euro di soldi pubblici per i lavori sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, solo negli ultimi tre anni. Questo non ha cambiato lo stato delle cose, dal maggio 2019 i lavori lungo l’arteria stradale proseguono e così le code e i disagi per residenti, pendolari e turisti. Vorremmo sapere dalla Regione Toscana e dalla Città metropolitana di chi sono le responsabilità di questo spreco inaudito di denaro dei cittadini”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, a seguito della comunicazione in aula dell’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli, sulla Fi-Pi-Li e l’Autopalio.

“Dopo che noi lo chiedevamo da almeno due mesi, la Città Metropolitana ha disposto i lavori d’urgenza sulla Firenze-Pisa-Livorno – aggiunge Stella – ma sono state perse settimane preziose, e ci chiediamo il perché. Comunque, una volta predisposti i nuovi cantieri, chiediamo che la Città Metropolitana e la Regione Toscana attivino un organismo di monitoraggio dei lavori, in cui siano presenti anche esponenti delle forze politiche di minoranza e rappresentanti dei comitati dei cittadini e delle categorie economiche dell’area attraversata dalla Fi-Pi-Li. Pretendiamo che i lavori si svolgano su più turni, 24 ore su 24, in modo da ridurre i tempi e quindi i disagi per gli utenti della superstrada”.