LASTRA A SIGNA – Per asfaltatura, in direzione mare, come comunicano dalla Città metropolitana. il 20 e 21 gennaio sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è prevista la chiusura della carreggiata fra gli svincoli di Scandicci e Lastra a Signa dalle 21.30 del 20 gennaio alle 6 del 21 gennaio e dalle 21.30 del 21 gennaio alle 6 del 22 gennaio.