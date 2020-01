Fi-Pi-Li, tutti gli interventi in programma dal 27 gennaio

FIRENZE – Sono stati predisposti, e ne è stata richiesta relativa ordinanza alla Città metropolitana di Firenze, una serie di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, Lotto II/a (dal km 15+180 al km 19+375) programmati con questo calendario: dalle 22 del 27 gennaio alle 6 del 28 gennaio, con chiusura della carreggiata direzione Firenze nel tratto Montelupo-Ginestra e della corsia di sorpasso in direzione mare tra il km 16+400 e il km 17+700; dalle 6 del 28 gennaio alle 22 della stessa giornata, con chiusura di entrambe le corsie di sorpasso (quindi su entrambe le carreggiate) tra il km 16+400 ed il km 17+700; dalle 22 del 28 alle 6 del 29 gennaio, con chiusura di entrambe le carreggiate nel tratto Ginestra Montelupo (con uscite obbligatorie quindi a Ginestra in direzione mare e a Montelupo in direzione Firenze); dalle 6 del 29 gennaio alle 24 del 10 aprile, con istituzione di deviazione di traffico su carreggiata sinistra a due corsie della Fi-Pi-Li, con restrizione della corsia di marcia in direzione mare al km 16+400 e utilizzo di punti di scambio: scambio di carreggiata per il flusso transitante in direzione mare al km 17+150; rientro di carreggiata per il flusso transitante in direzione mare al km 17+550.