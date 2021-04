“Fiabe al contrario” il gruppo Antiossidante torna con i video-teatro per raccontare le storie ai bambini

CAMPI BISENZIO – Tutti pronti per tornare in scena o in video, vista l’attuale situazione condizionata dall’andamento della pandemia, ma i “ragazzi over 65” di Antiossidate della Scuola di Teatrodante Carlo Monni, appassionati di teatro e guidati da Valentina Cappelletti presto potranno tornare a raccontare le fiabe e questa volta lo faranno “al contrario”. Lo […]

CAMPI BISENZIO – Tutti pronti per tornare in scena o in video, vista l’attuale situazione condizionata dall’andamento della pandemia, ma i “ragazzi over 65” di Antiossidate della Scuola di Teatrodante Carlo Monni, appassionati di teatro e guidati da Valentina Cappelletti presto potranno tornare a raccontare le fiabe e questa volta lo faranno “al contrario”. Lo faranno il 18 e il 25 aprile. Fiabe al contrario” è il titolo dell’iniziativa per raccontare le classiche fiabe della buonanotte che ogni bambino si è sentito raccontare almeno una volta nella vita riscritte e ideate da un gruppo di nonni aspiranti attori.

Il gruppo Antiossidante è formato da 16 “ragazzi” tutti rigorosamente over 65, ha preso alcune tra le più celebri fiabe classiche e le ha rivoluzionate e riscritte partendo dalla semplice domanda “…e se fosse la principessa a salvare il principe azzurro”? Quattro storie classiche in cui tutti i personaggi hanno cambiato genere passando dal maschile al femminile e viceversa per scoprire come cambiano i percorsi e le vicende che portano i protagonisti al loro “e tutti vissero felici e contenti”.

“Un percorso laboratoriale di scrittura creativa e lettura ad alta voce – spiega Valentina Cappelletti – dove ogni allievo si è messo alla prova come autore e come attore, imparando ad entrare per gioco nei panni dei personaggi delle fiabe”.

Le quattro storie originali, frutto degli incontri laboratoriali, verranno trasmesse in live streaming su YouTube in due appuntamenti:

Domenica 18 aprile (ore 18:30) – “Le sette gnome e Bianconeve” e “Giacomina e le ghiande magiche” e domenica 25 aprile (ore 18:30) – “Cenerello e il mocassino lucente” e “La gatta con gli stivali”

A questo link sarà possibile connettersi per partecipare all’iniziativa.