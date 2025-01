Fiabe animate con il Centro Iniziative Teatrali: sabato 4 gennaio allo spazio Bibliocoop c’è “Una piccola fiammiferaia”

CAMPI BISENZIO – La sezione soci Coop di Campi Bisenzio presenta un ciclo di fiabe animate a cura di Manola Nifosì e Sergio Aguirre del Centro Iniziative Teatrali, “Quando la fantasia diventa azione accade il teatro”, ovvero piccole animazioni teatrali poetiche e divertenti. La magia del teatro che rende possibile ciò che sembra impossibile e che rende visibile ciò che è agli occhi invisibile. Raccontare storie è la cosa più importante di tutte, perché è così che le persone rimangono dentro di noi per sempre. Il secondo appuntamento è quello di sabato 4 gennaio alle 15.30, all’interno dello spazio Bibliocoop, dove “va in scena” “L’incredibile storia di Lavinia” ovvero “Una piccola fiammiferaia”, delicata fiaba raccontata da due teneri clown. Siamo alla vigilia di natale. E’ sera. Nevica. Fa freddo, tanto freddo. Lavinia cerca di vendere i suoi fiammiferi a passanti frettolosi e distanti, desiderosi solo di tornare al calore delle loro case. Nessuno vuole i suoi fiammiferi, quando all’improvviso… Preparatevi a ridere come non vi è mai capitato. Perché la storia non va a finire come pensate. Coraggio gentilezza e un po’ di magia. Con merenda offerta e una gradita sorpresa per grandi e piccoli. Prossimo appuntamento il 29 marzo cin “All’arrembaggio. Storie di pirati e isole del tesoro”, una storia di pirati terribili, di mappe del tesoro e di un’isola misteriosa che nasconde un tesoro. Ma non c’è tesoro, tramonto o gemma preziosa che possa scaldarti il cuore se non hai nessuno con cui condividere la gioia che ti procura. Il sapore dell’avventura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 348 5443326.