Fiaschi (Lega): “La magistratura faccia il proprio corso. Ma l’inchiesta per peculato getta delle ombre su Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – Anche la Lega dice la sua nel dibattito in corso sull’indagine per peculato che vede coinvolti un ex assessore del Comune di Campi e un funzionario comunale. “La cronaca delle ultime ore – afferma Vanessa Fiaschi, segretario della Lega nella Piana per i Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa – desta preoccupazione e sgomento. Siamo un partito convintamente garantista e pertanto attendiamo che la magistratura faccia il proprio corso. Certo è che da tempo gli stessi cittadini ci informavano di quanto accadeva, segno evidente che tutti sapevano. In un momento così critico per la nostra comunità, quello che ci preme sottolineare è l’aspetto politico della vicenda: un caso di peculato d’uso getta ombre e toglie dignità al Comune di Campi Bisenzio, i cui rappresentanti istituzionali dovrebbero essere un esempio di buona condotta e legalità. Non ci interessa puntare il dito su nessuno, quello che ci preme sottolineare è un sistema che va avanti da sempre, fatto di opportunismo e omertà. Campi merita di più”.