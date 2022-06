Fiaschi (Lega) replica a Nucciotti: “Sicurezza, quando abbiamo proposto qualcosa è sempre stato bocciato”

CAMPI BISENZIO – Vanessa Fiaschi, segretaria della Lega nella Piana per i Comuni di Campi, Signa e Lastra a Signa, torna sui fatti di piazza Gramsci e le parole dell’assessore Nucciotti. “Sempre puntuale la risposta del nostro assessore, – dice Fiaschi – purtroppo sono due le cose che evidentemente non tiene in considerazione. La prima è che amministrano loro, il Partito Democratico, da sempre e in tutte le istituzioni, locali regionali e nazionali, per cui sta a loro trovare le “risposte” giuste un materia di sicurezza. La seconda è rispettare almeno ciò che hanno promesso in campagna elettorale come il terzo turno della Polizia municipale, più controlli del territorio, telecamere funzionanti non solo per “battere cassa”… È assolutamente fuori luogo chiedere cosa farebbe l’opposizione, perché l’opposizione quando ha chiesto qualcosa, si è vista il diniego della maggioranza, sempre. Se avete a cuore il territorio e quanto accade ogni giorno, se lo mettiamo in evidenza per voi è strumentalizzare, allora vuol dire che avete le idee un po’ confuse. Però so quello che potreste fare voi, ammettere che avete fallito, sarebbe qualcosa”.