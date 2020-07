Fibra ottica: lavori in via Gramsci

SESTO FIORENTINO – Da mercoledì 5 agosto inizieranno i lavori di stesa della fibra ottica in via Gramsci nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cairoli che si protrarranno in più fasi fino a sabato 5 settembre. Per tutto il periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Michelangelo […]

SESTO FIORENTINO – Da mercoledì 5 agosto inizieranno i lavori di stesa della fibra ottica in via Gramsci nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cairoli che si protrarranno in più fasi fino a sabato 5 settembre.

Per tutto il periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Michelangelo Buonarroti, dall’intersezione con via Donatello fino ai civici 43 (passo carrabile, lato Prato) e 36 (passo carrabile, lato Firenze), in via Gramsci, dall’intersezione con viale Michelangelo Buonarroti fino al civico 70 (lato valle) e in viale della Repubblica, lato Prato, nel tratto compreso tra via I Settembre e il civico 75.

Dal 5 al 14 agosto sarà chiuso al traffico il tratto di via Gramsci compreso tra via Dante Alighieri e l’uscita del Parcheggio del Centro.

Dal 17 al 26 agosto i lavori si sposteranno ne tratto compreso tra l’uscita del parcheggio del centro e via Volta, con conseguente divieto di circolazione.

Dal 26 agosto al 5 settembre il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata interesserà il tratto di via Gramsci compreso tra via Volta e via Cairoli.