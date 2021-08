Fiera d’agosto: variazioni al traffico e spostamento del mercato

SESTO FIORENTINO – Al via la “Fiera d’agosto”, con il luna park allestito fino al prossimo 5 settembre in piazza Lavagnini. Nel rispetto della vigente normativa per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’accesso alla piazza potrà avvenire soltanto attraverso uno dei varchi presidiati; è fatto obbligo, inoltre, di essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 (cd. […]

SESTO FIORENTINO – Al via la “Fiera d’agosto”, con il luna park allestito fino al prossimo 5 settembre in piazza Lavagnini. Nel rispetto della vigente normativa per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’accesso alla piazza potrà avvenire soltanto attraverso uno dei varchi presidiati; è fatto obbligo, inoltre, di essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”).

Per permettere lo svolgimento del luna park, in piazza Lavagnini sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata 0-24 fino al prossimo 8 settembre.

Sabato 28 agosto e sabato 4 settembre il mercato settimanale sarà parzialmente trasferito in via Garibaldi; negli stessi giorni, dalle 5 alle 18, sarà pertanto in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Barducci e viale Ferraris, in via Barducci, in via Fratti, nel tratto compreso tra via Saffi e via Garibaldi, in piazza della Chiesa, in via della Tonietta e nella corsia pedonale di piazza IV Novembre. Via Imbriani, via Cairoli, via di Cafaggio, via Quattrini, via Galilei, via Giachetti e via Pascoli saranno chiuse al transito eccetto residenti.

I divieti di sosta per pulizia strade saranno revocati nei giorni di lunedì 30 agosto e lunedì 6 settembre in via Garibaldi (tra via Barducci e viale Ferraris), via Barducci e via Fratti (tra via Saffi e via Garibaldi), mentre nei giorni di sabato 28 agosto e sabato 4 settembre saranno revocati i divieti di sosta per pulizia strade in piazza Galvani, via del Trebbio e viale Ferraris, nel tratto compreso tra piazza Galvani e via Mazzini.

Dalle ore 15 di sabato 28 agosto alle 6 di sabato 4 settembre il parcheggio antistante il Palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto resterà chiuso al traffico e sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, in occasione dei tre concerti di “Liberi Tutti”, dalle 18,30 alle 1 del giorno successivo e comunque fino al termine del concerto, saranno chiuse al traffico con divieto di sosta piazza Vittorio Veneto, Largo V Maggio, via Cavallotti, via Dante Alighieri, via della Tonietta, via Azzarri, piazza della Chiesa, nel tratto compreso tra via Azzarri e via Giachetti.