Filippo Taiti “Pippo” nuovo giocatore del Basket Sestese

SESTO FIORENTINO – Filippo Taiti, “Pippo” è ufficialmente un nuovo giocatore del Basket Sestese. Dopo oltre 3500 Punti segnati nelle più importanti realtà del basket Toscano, divisi tra Serie B e Serie C, “Pippo torna a casa”. Vestirà quei colori che lo hanno visto protagonista tra i Senior più di 25 anni fa, vincendo il Campionato di Serie D ed ottenendo, al momento, l’unica promozione in C della storia della società sestese. Colori, il bianco ed il blu, nei quali è cresciuto e si è formato come giocatore, prima di iniziare il suo infinito ciclo di trionfi lontano da casa. Sestese doc, classe 1980, Centro di 2 metri voluto fortemente da Coach Fusi che lo descrive come “un giocatore incredibile ed un ragazzo eccezionale che porterà qualità ed esperienza in un gruppo ed in una società con una gran voglia di crescere e fare bene”.

“Sono molto contento della scelta fatta. – ha detto Taiti durante le foto di rito al Macronstore di Firenze – La società e l’allenatore mi hanno cercato e voluto fortemente, inoltre la conoscenza con Max ha influito molto perché lo reputo un ottimo allenatore. Dopo tanto tempo in giro per i campi toscani, mi fa molto piacere tornare a giocare “a casa” nella società dove sono nato e cresciuto”.

Taiti va a completare il roster della prima squadra che vedrà la conferma del Capitano, Lorenzo Lucarelli, dei senatori Baggiani Matteo, Salvadori Marco, Bucarelli Sandro, Pasquini Marco e Niccoli Jacopo. La conferma dell’ex Laurenziana Luca Colombini, il rientro dopo l’esperienza all’Olimpia Legnaia di Padoin Matteo oltre ai giovani che tanto bene hanno fatto lo scorso anno, Sennati Riccardo, Salvadori Matteo, Sarti Edoardo e Graziadei Niccolo ai quali si aggregherà Guglielmini Andrea, altro prodotto del settore giovanile.