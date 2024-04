“Finalmente partecipazione”: Monia Catalano costruisce il suo programma insieme ai cittadini. Domenica 14 i tavoli tematici

SIGNA – Entra nel vivo la campagna elettorale di Monia Catalano per la corsa alla carica di sindaco di Signa. Domenica 14 aprile, infatti, dalle 10 alle 12.30, al Crocifisso, presso il “Chiosco Frigus”, saranno aperti i tavoli tematici per approfondire e integrare le linee programmatiche del suo progetto. “Tutti i cittadini che abbiano a cuore il futuro di Signa, che abbiano qualcosa “da dire o da ridire”, nessuno escluso, – si legge in una nota – sono invitati a partecipare dando il loro contributo per mettere a frutto proposte che devono nascere da bisogni concreti e condivisi. I tavoli programmatici rappresentano un passo importante del sistema di ascolto, coinvolgimento e concertazione che avranno come esito la realizzazione definitiva del programma e delle liste civiche che appoggeranno la sua candidatura, liste che nell’occasione saranno presentate a tutti i cittadini convenuti. I tavoli tematici affronteranno tutti gli argomenti più stringenti: lavoro e impresa, sviluppo economico viabilità, trasporti, governo e territorio, sport, scuola e politiche giovanili, famiglia, politiche sociali, ambiente, attività culturali, sviluppo turistico, sanità, “dando a tutti la possibilità di interagire laddove si preferisce dare spunti e idee. Prende così forma il processo partecipativo voluto fortemente da Monia Catalano e che caratterizza la vera novità della sua proposta amministrativa, per provare a riportare la gente a interessarsi in prima persona della politica, soprattutto a livello locale, ricordando soprattutto ai più giovani che puoi disinteressarti della politica, ma la politica, prima o poi, s’interesserà di te. Dunque meglio affrontarla e indirizzarla che subirla. Questo il vero messaggio di Monia ai suoi concittadini, attesi numerosi più che mai”.