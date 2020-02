Finanza, sequestro preventivo a gestori di una cooperativa di logistica

CAMPI BISENZIO – Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, finalizzato alla confisca di denaro o beni per un valore pari a 270mila euro nei confronti di un prestanome e tre amministratori di fatto di una società cooperativa di Campi Bisenzio del settore della logistica e del movimento merci.

In seguito a una verifica fiscale che avrebbe fatto emergere l’evasione contestata dagli inquirenti e oggetto del provvedimento di sequestro, i finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano di Firenze hanno effettuato ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria per individuare e delineare le eventuali responsabilità anche dei reali gestori della società. Sono stati sottoposti a sequestro diversi conti correnti, un dossier titoli, un appartamento di nuova realizzazione e tre auto, per un controvalore pari a quello del provvedimento di sequestro.