Finanziamenti Pnrr, vanno avanti i progetti di ripristino del tetto della fattoria di Villa Bellosguardo e il restauro di Cascina Pinucci

LASTRA A SIGNA – Vanno avanti i progetti già finanziati dal Pnrr nel Comune di Lastra a Signa. Per quanto riguarda il restauro e la ristrutturazione della copertura della fattoria di Villa di Bellosguardo, per cui l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 340.000 euro che servirà per il completo rifacimento del tetto per […]

LASTRA A SIGNA – Vanno avanti i progetti già finanziati dal Pnrr nel Comune di Lastra a Signa. Per quanto riguarda il restauro e la ristrutturazione della copertura della fattoria di Villa di Bellosguardo, per cui l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 340.000 euro che servirà per il completo rifacimento del tetto per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati, si è reso necessario procedere a un aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico/economica con un impegno economico dalle casse comunali di ulteriori 160.000 euro.

“L’aggiornamento economico del progetto – si legge in una nota del Comune – è dovuto all’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale in base all’aumento dei materiali e dei costi dell’energia che ha comportato incrementi per alcune voci anche superiori al 20%. Inoltre l’aggravarsi dello stato di conservazione dell’immobile dovuto alle continue infiltrazioni, ha reso necessario introdurre alcune lavorazioni inizialmente non previste nel progetto. Entro fine anno sarà quindi approvato il progetto esecutivo e si prevede di far uscire il bando di gara per l’affidamento dei lavori nel mese di gennaio 2023”.

Per quanto riguarda il terzo lotto del più complessivo progetto di restauro delle antiche mura cittadine, ovvero il restauro di una porzione del circuito murario urbano che delimita il complesso denominato Cascina Pinucci, per il quale il Comune ha ricevuto un finanziamento di 630.000 euro, l’amministrazione comunale è in procinto di approvare il progetto esecutivo e entro fine del 2022 sarà bandita la gara per l’affidamento lavori. Il progetto interessa infatti il rifacimento della porzione delle mura di impianto rinascimentale con torrione d’angolo e si ispirerà ai criteri della conservazione volta per dare solidità strutturale e superficiale agli elementi ed alle parti che la costituiscono.

“Il cambiamento del quadro economico del rifacimento del tetto della fattoria di Villa Bellosguardo, – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso – per il quale permangono i finanziamenti ricevuti dal Pnrr, comprende lo stanziamento di risorse comunali per poter mettere in sicurezza l’immobile e preservare l’edificio anche per future progettualità. Quello su Cascina Pinucci è invece un progetto che interessa sia il ripristino strutturale che quello architettonico e che si va a inserire nel quadro di interventi che stiamo portando avanti su tutta la cortina ovest del fronte delle mura, riqualificando e valorizzando questo importantissimo patrimonio storico-monumentale del nostro territorio”.