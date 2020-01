Fine settimana al Teatro San Martino con “La villeggiatura” e “Villa Ersilia”

SESTO FIORENTINO – “La villeggiatura” di Carlo Goldoni è lo spettacolo che andrà in scena il 1 febbraio alle 21.30 al Teatro San Martino. Regia e adattamento di Filippo Frittelli. Domenica 2 febbraio alle 16.45, invece, la compagnia teatrale I Sempre Verdi porterà in scena “Villa Ersilia” commedia brillante in due atti per la regia di Erminia Del Prete. Gli attori saranno: Giulia Giama Tomaini, Vanessa Tozzi, Susanna Margiotta, Susanna Cipriani, Barbara Giugni, Fiorella Chiarlitti, Alessandro Bossoli, Alessandro Giachi, Massimiliano Carrai, Pietro Mannini, Marco Belli.