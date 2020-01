Fine settimana con la Befana allo St.Art e al Castello

CALENZANO – Fine settimana “Aspettando la Befana” è questa la proposta dello dell’Atc l’associazione turistica di Calenzano che organizza per domenica 5 gennaio alle 16 allo St.Art di via Garibaldi un pomeriggio di dolci, giochi e laboratori artistici e il “Tombolone della Befana” per i più piccoli. “La Befana al Castello” è invece il pomeriggio organizzato dall’associazione Borgo Antico per lunedì 6 gennaio alle 14 nei giardini del Castello con animazione per bambini, bruciate, ficattole e crepes.