Fine settimana con Lunaria, il festival delle arti di strada

CALENZANO – Conto alla rovescia per Lunaria: il Festival delle arti di strada torna al Castello di Calenzano sabato 17 e domenica 18 giugno. In questi due giorni il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico di artisti che manipoleranno fiamme, sfideranno l’aria, si fonderanno con la terra e giocheranno con l’acqua. Infatti l’edizione di quest’anno è dedicata ai quattro elementi della natura, oltre che alla Luna e a loro si ispireranno gli oltre 70 artisti presenti, provenienti da tutta Italia. La manifestazione, promossa dal Comune di Calenzano, è organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidata alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage. Il costo dei biglietti è 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di ATC), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili in prevendita nel circuito Ticket One. La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 23.45, con l’apertura delle casse alle 18, alle due porte del borgo. Gli spettacoli inizieranno alle 20. Saranno presenti stand con i mangiari di strada, in collaborazione con le associazioni del territorio. I parcheggi consigliati sono nell’area della biblioteca CiviCa e nel centro cittadino.