Fine settimana da incorniciare per l’Atletica Campi: nei 60 metri ostacoli Renzo Romano è primo con il nuovo record italiano

CAMPI BISENZIO – Fine settimana da incorniciare per l’Atletica Campi, in questo caso anche come componente del consorzio Toscana Atletica. Dopo il titolo italiano di Ginevra Drovandi, infatti, nella stessa giornata ad Ancona si sono svolti i Campionati italiani Master Indoor e anche dalle Marche sono arrivati altri due titoli italiani grazie a Renzo Romano, primo nei 60 metri ostacoli, categoria M50, con il tempo di 9″09, nuovo record italiano di categoria. Romano che poi ha bissato la propria vittoria come membro della staffetta 4×200 con la “maglia” del consorzio Toscana Atletica. Renzo Romano è il tecnico della velocità e degli ostacoli dell’Atletica Campi e i prossimi 27 e 28 maggio sarà in gara proprio a Campi Bisenzio in occasione dei Campionati italiani Master di prove multiple, 10.000 metri e staffette Fidal allo stadio Zatopek.