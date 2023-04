LASTRA A SIGNA – Fine settimana ricco di appuntamenti e di soddisfazioni per la Shin Do Kan di Lastra a Signa. Dal punto di vista sportivo, presso il PalaPellicone di Ostia, sabato scorso si sono svolte le finali di A1 di Coppa Italia, appuntamento al quale Gionata Benelli ha partecipato di diritto grazie alla medaglia d’argento conquistata di recente in A2. Purtroppo, pur avendo vinto il primo combattimento, ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla sinistra, che non gli ha impedito di andare avanti nella gara, ovviamente non nelle condizioni ottimali, e nel secondo combattimento è stato sconfitto. Ha comunque potuto accedere alla finale per il terzo posto, affrontato con la grinta di sempre, restando per un soffio fuori dal podio e “accontentandosi” di un quinto posto che comunque gli fa onore. Sempre nella giornata di sabato, a Prato, un gruppo di allievi della Shin Do Kan ha partecipato al corso regionale per cinture nere 1º e 2º Dan mentre domenica 2 a a Genova si è svolta l’ultima lezione del corso insegnanti di Judo per disabili: gli istruttori della Shin Do Kan erano presenti anche a questo appuntamento (il corso era a numero chiuso, solo 50 le iscrizioni accettate): Massimo Galdiero, Maurizio Mignolli, Daniele D’Angelo, Fabio D’Angelo, Lorenzo Poggiali, Leandro Lanfrancotti, Giacomo Targetti, Gionata Benelli e Stefano Nistri.