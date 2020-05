Fino al 4 maggio si può compilare il questionario sulla mobilità

CALENZANO – C’è tempo fino al 4 maggio per compilare il questionario per il Piano del traffico e della mobilità sostenobile proposto dall’amministrazione comunale. Le risposte, spiega il Comune, sono importante per capire i punti di forza e di debolezza del sistema del traffico e della mobilità a Calenzano. Per compilare il questionario on-line ed inviare i suggerimenti l’indirizzo è: [email protected]

L’iniziativa, spiega l’amministrazione comunale, ha come obiettivo quello di raccogliere le valutazioni, le opinioni e le esigenze dei cittadini di Calenzano e anche di chi a Calenzano lavora o studia, di chi transita nelle nostre strade, di chi utilizza i mezzi pubblici e le nostre stazioni.