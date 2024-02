“Fino all’ultima sera”, il libro di Pier Francesco Nesti alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Duccio e Martina si incontrano e scatta tra loro due scatta la scintilla. La loro sembra una storia come tante e invece un giorno accade qualcosa che sembra far cambiare il corso delle cose. Di fronte a loro le montagne, scrigno di segreti e racconti passati. Duccio e Martina sono i protagonisti di “Fino all’ultima sera” Rossini Editore il libro scritto da Pier Francesco Nesti, direttore di Piananotizie che sarà presentato mercoledì 7 febbraio alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik. Una storia sentimentale dove si racconta l’attrazione tra due persone, la passione per la montagna e la ricerca di un equilibrio interiore e dove si sommano delusioni, desideri e rivincite, ma è anche una storia dove si intrecciano vicende personali, emozioni e ricordi. Il libro rappresenta un cammino a volte accidentato e in salita come fosse un sentiero di montagna, un lungo percorso dove le delusioni subite lasciano il posto alla speranza di un amore profondo e solare. Duccio percorre la lunga strada che dalla provincia fiorentina lo porta fino a Prato allo Stelvio. In questo viaggio tutto si ribalta e il ritorno alla montagna per Duccio appare come l’occasione del riscatto, ma anche la spinta sostenuta dalla musica, dal rapporto con l’amato padre, dal ricordo dei giorni felici dell’infanzia e dell’adolescenza, per affrontare con determinazione una nuova avventura, tuffandosi nella vita come non mai.