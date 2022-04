Fiom Cgil: vertenza Gilbarco, due mezze giornate di sciopero nei pomeriggi del 27 e 28 aprile con inizio dalle 13

FIRENZE – “Sono state indette due mezze giornate di sciopero nei pomeriggi del 27 e del 28 aprile a partire dalle 13 con presidio davanti allo stabilimento. Nonostante l’azienda non abbia ancora aperto la procedura di licenziamento collettivo, ha già annunciato a gran parte dei lavoratori interinali che dal 1 luglio 2022 non saranno più in servizio presso la Gilbarco. La situazione è inaccettabile. Come Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia, insieme alla Rsu e al Nidil, noi continueremo a chiedere che questa riorganizzazione basata sul profitto non avvenga”: questa la presa di posizione del sindacato espressa da Fabio Ammavuta, referente Fiom Cgil Firenze, Prato e Pistoia, in merito al periodo di difficoltà che sta attraversando la storica azienda di via de’Cattani.